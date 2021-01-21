Происшествия

Ограбившая пенсионера великолучанка получила условный срок

55-летняя жительница Великих Лук получила условный срок за грабеж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, ее жертвой стал 82-летний местный житель.

Днем 8 сентября 2020 года женщина подошла к пенсионеру, который сидел на металлическом ограждении, схватила его за одежду и толкнула. Пожилой мужчина упал на землю, после чего великолучанка подошла к нему и стала обыскивать. При этом пенсионер начал оказывать сопротивление. Женщина ударила его рукой по лицу, а затем достала из нагрудного кармана рубашки 2000 рублей и забрала себе.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ, раскаялась в содеянном, добровольно возместила причиненный ущерб, принесла извинения потерпевшему, которые он принял.

Великолукский городской суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.