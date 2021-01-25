Происшествия

Псковичка ударила одинокую пенсионерку и отобрала кошелек

Девушка 1996 года рождения ограбила престарелую псковичку в ее квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 января около 14.00 в квартиру на улице Труда к одинокой женщине 1933 года рождения зашла незнакомая девушка, которая предложила помочь с домашними делами, а затем попросила одолжить денег. Хозяйка отказала незнакомке. Тогда молодая псковичка ударила ее локтем, вытащила у пенсионерки из кармана кофты кошелек, в котором были наручные часы, паспорт и 10 тысяч рублей, после чего скрылась.

Сотрудники полиции по приметам нашли злоумышленницу. Выяснилось, что похищенные деньги девушка успела потратить на собственные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).