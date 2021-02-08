Происшествия

Девять лет дали россиянину за попытку ограбления банка с помощью игрушки Lego

К девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Михаила Нерсесяна суд в Санкт-Петербурге по делу о попытке ограбления отделения банка «Восточный». Осужденный угрожал устроить взрыв во время разбойного нападения с помощью деталь конструктора Lego с кнопкой, сообщает ТАСС.

Судом установлено, что 14 августа прошлого года в Петербурге было совершено вооруженное нападение на офис банка на улице Савушкина. Мужчина вошел в банк, показал работникам предмет, сообщив, что «он нажмет кнопку и все взорвется», и потребовал 5 млн рублей. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, а мужчина, испугавшись последствий, скрылся, ничего не похитив.

Мужчину задержали петербургские полицейские в тот же день в квартире его сожительницы, несмотря на то, что он сбрил бороду, чтобы изменить внешность.

На суде он вину признал частично и объяснил, что желание совершить разбой у него возникло спонтанно и от отчаяния, а сами деньги он похищать не хотел, а лишь планировал привлечь внимание общественности.

Суд учел, что Нерсесян имеет на иждивении трех малолетних детей, один из которых страдает хроническим заболеванием. Осужденный также извинился перед сотрудницей банка.