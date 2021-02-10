Происшествия

Житель Дедовичей осквернил новогоднюю елку и избил собутыльника стулом

Жителя Дедовичей арестовали на 10 суток за хулиганство в кафе в Новый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

1 января днем в одном из кафе злоумышленник в ходе ссоры с собутыльником выражался грубой нецензурной бранью, сломал стул, вел себя вызывающе, мешал работе обслуживающего персонала, а на замечания не реагировал.

Он не признал вину в совершении административного правонарушения и пояснил, что приехал с приятелем в кафе, где они заказали бутылку водки и закуску. Выпив спиртное, собутыльник стал его оскорблять, угрожать и пытался ударить. Тогда хулиган ударил потерпевшего девять раз стулом по различным частям тела. По его словам, он спиртное не употреблял и стал жертвой ложного обвинения. На следующий день он оплатил счет и починил сломанный стул.

Однако участковый уполномоченный полиции рассказал, что в кафе были разбросаны стулья, сдвинуты столы, а хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что нарушитель избил приятеля за то, что он сделал ему замечание - попросил не справлять естественные надобности на новогоднюю елку.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Постановление в законную силу не вступило.