Происшествия

Ограбление подростка раскрыто в Великих Луках

Двое неизвестных с применением насилия похитили у 17-летней великолучанки деньги и мобильный телефон. Происшествие произошло в подъезде дома по улице Дружбы в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности грабителей. Это безработные женщина и мужчина 1994 и 1987 годов рождения. Сотрудники полиции изъяли у них похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж» УКРФ. В настоящее время следствие продолжается.