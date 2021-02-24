Происшествия

Труп женщины нашли в одной из квартир в Порхове

Тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в одной из квартир в городе Порхове. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы 22 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний знакомый потерпевшей, который 22 февраля употреблял спиртные напитки в ее компании. В ходе возникшей между ними ссоры предполагаемый злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

«В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - заключили в ведомстве.