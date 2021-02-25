Происшествия

Ранее судимый острович ограбил студента на улице

Молодого человека задержали островские полицейские по подозрению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Вечером 20 февраля на площади Клавдии Назаровой в городе Острове неизвестный с применением насилия похитил у студента колледжа деньги и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Фигурантом оказался безработный, ранее судимый житель Острова 2001 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.