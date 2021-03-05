Происшествия

Зафиксирован очередной факт жестокого обращения с животными

Об очередном факте жестокого обращения с животными сообщил депутат Госдумы Александр Козловский. По его словам, об истории он узнал в соцсетях и «не смог пройти мимо».

«На этот раз от рук живодеров пострадал пес по кличке Дик, он остался без правой лапы. Сохранить жизнь собаки удалось благодаря неравнодушным людям, которые своевременно отреагировали, - написал Александр Козловский в своем инстаграм-аккаунте. - Мы приняли закон о защите животных от жестокого обращения. Однако такие инциденты по-прежнему происходят. Со своей стороны предприму все меры, чтобы в рамках действующего законодательства восстановить справедливость. Юристы правозащитного центра «Единой России» готовят соответствующее обращение в правоохранительные органы».

Александр Козловский поблагодарил людей, которые спасли Дика, а также волонтеров приюта @veretje, которые взяли на себя заботу о собаке.