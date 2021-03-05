Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
ЭКО - стань донором
Где заказать дом мечты?
Подарки, которые не забываются
Льготные кредиты от ПСБ
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Происшествия 05.03.2021 10:591 Собака набросилась на десятилетнего школьника в Печорах 05.03.2021 22:580 Зафиксирован очередной факт жестокого обращения с животными 05.03.2021 17:060 Более 30 иностранцев задержали в лесу на российско-белорусской границе 05.03.2021 14:450 Продавец из Себежа выплатит 50 000 рублей штрафа 05.03.2021 11:490 11 собак «развернули» на границе РФ в Псковской области 05.03.2021 11:330 Около 250 тысяч рублей перевел мошенникам 29-летний великолучанин
 
 
 
Самое популярное 01.03.2021 09:244 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 27.02.2021 21:126 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 03.03.2021 15:186 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 02.03.2021 18:155 В Псковской инфекционной больнице зафиксированы факты порчи имущества пациентами 03.03.2021 11:303 В Гдове более двух месяцев не могут похоронить труп женщины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Зафиксирован очередной факт жестокого обращения с животными

05.03.2021 22:58|ПсковКомментариев: 0

Об очередном факте жестокого обращения с животными сообщил депутат Госдумы Александр Козловский. По его словам, об истории он узнал в соцсетях и «не смог пройти мимо».

«На этот раз от рук живодеров пострадал пес по кличке Дик, он остался без правой лапы. Сохранить жизнь собаки удалось благодаря неравнодушным людям, которые своевременно отреагировали, - написал Александр Козловский в своем инстаграм-аккаунте. - Мы приняли закон о защите животных от жестокого обращения. Однако такие инциденты по-прежнему происходят. Со своей стороны предприму все меры, чтобы в рамках действующего законодательства восстановить справедливость. Юристы правозащитного центра «Единой России» готовят соответствующее обращение в правоохранительные органы».

Александр Козловский поблагодарил людей, которые спасли Дика, а также волонтеров приюта @veretje, которые взяли на себя заботу о собаке.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 670 человек
05.03.2021, 23:420 Названы самые убыточные отрасли 2020 года в России 05.03.2021, 23:340 Специально оборудованная квартира предоставлена инвалиду-колясочнику в Пскове 05.03.2021, 23:280 Два ветерана Новоржевского района получили подарки от депутата Госдумы 05.03.2021, 23:130 В России отменяют обязательную удаленку для работников старше 65 лет
05.03.2021, 22:580 Зафиксирован очередной факт жестокого обращения с животными 05.03.2021, 22:380 Росстат: больше 37 тыс. человек с коронавирусом умерло в январе 05.03.2021, 22:120 В Пскове прошло совещание с участием глав муниципалитетов 05.03.2021, 21:320 В России появились два новых миллиардера
05.03.2021, 20:590 Победители гдовского турнира по мини-футболу отправятся на игру «Зенита» 05.03.2021, 20:390 Власти пообещали не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты 05.03.2021, 20:270 Программу о цветах и любви подготовили в «Михайловском» к 8 марта 05.03.2021, 20:090 «Акценты» Донецкого: Аморальный интернет, шокирующее видео и «Свидетельские показания»
05.03.2021, 19:470 Михаил Ведерников обратился к псковичам с большой просьбой 05.03.2021, 19:120 Сотрудниц псковского УМВД поздравили с праздником музыкальным подарком 05.03.2021, 19:030 В Псковской области больше ученых среди женщин 05.03.2021, 18:570 Абонентам Tele2 оплаченные услуги доступны независимо от баланса
05.03.2021, 18:450 Тысячу спецпакетов для сбора мусора направил «Экопром» в Дновский район 05.03.2021, 18:450 Всероссийский урбанистический форум впервые пройдет в Пскове 05.03.2021, 18:390 Псков вошел в топ направлений из Санкт-Петербурга на праздничные выходные 05.03.2021, 18:240 Александр Нестерук: В Псковской области нет гриппа
05.03.2021, 18:150 МТС запустит пилотную пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге летом 05.03.2021, 18:031 Псковский фермер намерен подать в суд на главу сельхозкомитета 05.03.2021, 17:450 Автобус из Пскова в Великие Луки станет ходить реже 05.03.2021, 17:370 Псковские женщины-випы празднуют 8 марта
05.03.2021, 17:280 Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове 05.03.2021, 17:230 Почти 90 старейших жителей Псковской области отметят в марте юбилей 05.03.2021, 17:160 Ямочный ремонт в Пскове ведется без выходных 05.03.2021, 17:060 Более 30 иностранцев задержали в лесу на российско-белорусской границе
05.03.2021, 16:550 Областной архив получил комплект многотомника «Без срока давности» 05.03.2021, 16:470 Александр Козловский поздравил сотрудниц великолукского ковид-центра 05.03.2021, 16:472 Не «поженилось», или Золотой перекресток 05.03.2021, 16:290 Названы самые популярные подарки в Псковской области к 8 Марта
05.03.2021, 16:150 Студенты из семи вузов выступили на конференции по истории Великих Лук 05.03.2021, 15:580 Более трети предпринимателей-клиентов Сбербанка по северо-западу — женщины 05.03.2021, 15:500 Оно 05.03.2021, 15:470 Вопрос о смене собственника «Псковпассажиравтотранса» не поднимается - Борис Елкин
05.03.2021, 15:330 Таксист сбил семилетнего ребенка на переходе в Пскове 05.03.2021, 15:230 Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в псковской Росгвардии 05.03.2021, 15:090 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная сегодня меняют кабель светофора 05.03.2021, 15:020 79-ю годовщину отправки обоза в блокадный Ленинград отметили в Дедовичском районе
05.03.2021, 14:520 Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Эстонии 05.03.2021, 14:450 Продавец из Себежа выплатит 50 000 рублей штрафа 05.03.2021, 14:361 В Пскове перенесут автобусную остановку «улица Звездная» 05.03.2021, 14:240 Торговлю «липовыми» справками об отсутствии коронавируса пресекает Бежаницкая прокуратура
05.03.2021, 14:140 В новую школу в Великих Луках за сутки подали 220 заявлений 05.03.2021, 14:050 «Подстрочник» c Борисом Елкиным. ВИДЕО 05.03.2021, 13:561 Разорилась на поход в парикмахерскую в Германии и сравнила с Россией 05.03.2021, 13:501 Выставку «Лермонтов: судьба поэта-воина» открыли в «Михайловском»
05.03.2021, 13:430 Ремонт Рижского проспекта, улиц Коммунальной и Яна Фабрициуса начнут в 2021 году 05.03.2021, 13:340 Чемпионат «Молодые профессионалы» завершился в Псковской области. ФОТО 05.03.2021, 13:290 19% женщин в Псковской области ведут здоровый образ жизни 05.03.2021, 13:200 Псковским школьникам предлагают приготовить «Завтрак для любимых»
05.03.2021, 13:120 Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове может начаться в марте 05.03.2021, 13:020 Билеты на «Смерть Тарелкина» со скидкой 25% смогут купить псковичи 05.03.2021, 12:530 В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса 05.03.2021, 12:450 Стали известны «блинные» предпочтения россиян
05.03.2021, 12:360 Сотрудниц дедовичской больницы поздравили с 8 марта местными пирогами 05.03.2021, 12:270 Псковские школьницы представили регион на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум» 05.03.2021, 12:180 Суд обязал мужчину в Гдовском районе снести забор у реки 05.03.2021, 12:110 Сотрудники ГИБДД в Пскове останавливали женщин - водителей для поздравления. ФОТО
05.03.2021, 12:010 Псковстат назвал женские профессии в регионе 05.03.2021, 11:530 «Подстрочник»: Почему «тают» псковские дороги, расскажет Борис Елкин 05.03.2021, 11:490 11 собак «развернули» на границе РФ в Псковской области 05.03.2021, 11:440 Сбербанк выплатит акционерам рекордные суммы дивидендов
05.03.2021, 11:330 Около 250 тысяч рублей перевел мошенникам 29-летний великолучанин 05.03.2021, 11:260 На 1000 мужчин в Псковской области приходится более 1100 женщин 05.03.2021, 11:210 «Хайпожоры»: «Хлопок» в универе и новые тренды псковской журналистики 05.03.2021, 11:150 В Пскове запрещен выход на лед
05.03.2021, 11:101 Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области 05.03.2021, 11:070 29 человек погибли на пожарах в Псковской области в 2021 году 05.03.2021, 11:050 Около 10 тайников-закладок с наркотиками успели оборудовать задержанные псковичи 05.03.2021, 11:000 В чем правда, князь?
05.03.2021, 10:591 Собака набросилась на десятилетнего школьника в Печорах 05.03.2021, 10:510 «Соцтурпроф» приглашает в эти выходные в путешествие и на экскурсии 05.03.2021, 10:420 Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за пьяное вождение 05.03.2021, 10:300 Оригинал фотографии захвата фашистами деревни Заситино передали в себежский музей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.