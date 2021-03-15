Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе

Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 15 марта в 12.04 в жилом доме в деревне Нивки (Михайловская волость). Дом остался без кровли и выгорел изнутри.

Мужчина 1951 года рождения доставлен в Бежаницкую межрайонную больницу с предварительным диагнозом - ожоги 2-й и 3-й степени кистей рук и головы. Причиной пожара стал аварийный режим электросети в коридоре дома. Спасены две хозпостройки, две головы мелкого скота, пять штук птиц.

Еще один пожар произошел в ночь на 16 марта. В 2.34 на улице Пушкина в Порхове сгорел пластиковый мусорный контейнер, еще один поврежден. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.