Происшествия

Военнослужащий получил условный срок за грабеж в Палкино

Военнослужащий по контракту войсковой части № 44440 получил условное лишение свободы сроком на два года за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

18 марта 2020 года старший сержант находился в поселке Палкино, где отобрал у ранее незнакомого ему гражданина телефон. При этом он нанес потерпевшему удары кулаками по голове. В ходе предварительного следствия телефон изъяли и вернули потерпевшему.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия).