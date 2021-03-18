Происшествия

Острович ограбил ювелирный магазин в Себеже

Грабеж совершил острович в ювелирном магазине в городе Себеже 18 марта. Об этом сообщает районная газета «Призыв» со ссылкой на начальника МО МВД России «Себежский» Артема Григорьев.

Полиция установила подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый житель города Острова, который приехал в Себеж. Имея преступный умысел, он попросил продавца ювелирного магазина примерить золотые изделия, а затем скрылся с ними. Попытки женщины-продавца остановить злоумышленника не увенчались успехом. Она позвонила в полицию, и на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники МО МВД России «Себежский» и МО МВД России «Опочецкий» задержали грабителя на территории Опочецкого района. Похищенные ювелирные изделия изъяли, правонарушитель дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Санкция статьи, под которую попадает это преступление, предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов или исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.