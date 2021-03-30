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Происшествия

Житель Печор ограбил ювелирный магазин и явился с повинной

30.03.2021 09:51|ПсковКомментариев: 0

Ранее неоднократно судимого жителя города Печоры обвиняют в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

18 декабря подсудимый похитил из ювелирного магазина две золотые цепочки, причинив потерпевшей стороне материальный ущерб на общую сумму более 97 тысяч рублей.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку с повинной и раскаяние в содеянном. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, – рецидив преступлений.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Теги: #грабеж #печоры #ювелирные изделия
Источник: Псковская Лента Новостей
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