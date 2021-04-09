Происшествия

Пскович с молодой сообщницей предстанут перед судом за грабежи

21-летний житель Псковской области и его несовершеннолетняя сообщница, являющаяся подданной сопредельного государства, предстанут перед судов по обвинению в грабежах и причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля 2020 года предполагаемые злоумышленники, заблаговременно договорившись между собой, открыто похитили 4 бутылки коньяка в одной из розничных сетей на Запсковье.

2 сентября 2020 года обвиняемый, выясняя отношения с местным жителем вблизи железнодорожной станции в Острове, ударом кулака сломал ему челюсть. А в ночь на 25 октября 2020 года обвиняемый ударом в голову сбил с ног прохожего на Троицком мосту в Пскове, нанес несколько ударов кулаками лежащему потерпевшему, после чего выхватил у него из рук телефон и убежал.

Изначально уголовные дела были возбуждены и расследовались органами внутренних дел, однако, в связи с установлением причастности к одному из тяжких эпизодов несовершеннолетней, в соответствии с правилами подследственности были переданы для дальнейшего расследования в региональное управление Следственного комитета.

В зависимости от действий каждого, им предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.161 (грабеж, группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. «г» ч.2 ст.161 (грабеж с применением насилия) УК РФ.

Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд..