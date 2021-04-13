Происшествия

Ограбившего магазин себежанина привлекли к общественным работам

Жителя Себежского района привлекли к уголовной ответственности за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Вечером 22 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в присутствии сотрудников сетевого магазина, взял с витрины торгового зала бутылку водки объемом 1 литр и упаковку мясного полуфабриката.

Не реагируя на просьбы сотрудников вернуть похищенное, мужчина выбежал на улицу. Ущерб составил более 700 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Приговор суда вступил в законную силу.