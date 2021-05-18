Происшествия

Двое великолучан на улице ограбили пожилого мужчину

Разбойное нападение на пожилого жителя Великолукского района по «горячим следам» раскрыла полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 23 мая на улице Малышева в Великих Луках неизвестные люди с применением насилия похитили у 59-летнего мужчины паспорт и банковскую карту, с которой впоследствии сняли деньги.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили двух подозреваемых. Они дали признательные показания, часть похищенного изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.