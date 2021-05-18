Происшествия

Четыре года тюрьмы грозит великолучанину за отобранный телефон

Житель Великих Лук предстанет перед судом по обвинению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Ночью 13 апреля злоумышленник находился у торгового павильона около дома №12 на проспекте Октябрьском в Великих Луках, где в присутствии других граждан потребовал у потерпевшего отдать ему мобильный телефон. В итоге злоумышленник ушел с чужим телефоном стоимостью 3 445 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.