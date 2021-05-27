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Происшествия

Медицинская маска не спасла грабителя от опознания в Красногородске

31.05.2021 12:55|ПсковКомментариев: 0

В Красногородске полиция раскрыла два грабежа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники местного отделения полиции установили подозреваемых в открытом хищении спиртного из магазина.

По версии следствия, в поселке Красногородск утром 20 мая в помещение магазина по улице Советской зашли двое молодых людей, один из которых был в медицинской маске. Затем каждый из них взял из торгового зала по бутылке виски. Они спрятали спиртное под одежду и, не расплатившись, прошли мимо кассы, после чего скрылись. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены граждане, подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое ранее судимых псковичей 1999 и 2001 годов рождения. Они дали признательные показания.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальной наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время проводится расследование.

Теги: #грабеж #Красногородский район #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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