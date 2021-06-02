Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Тариф для бизнеса «1% на все»
Ужин на свежем воздухе
чем занять ребенка летом
Модно и практично
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Важный аспект развития региона
БОПЭТ цифры и факты
Лицей Ростелекома
Для чего это нужно и где установить?
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 02.06.2021 12:531 В Пскове вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на детского врача 08.06.2021 12:130 Дело по факту нападения на псковичку в центре города направили в суд 08.06.2021 11:230 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу алкоголя 08.06.2021 10:300 В Великих Луках 18-летняя пассажирка украла телефон у таксиста 08.06.2021 10:240 Жителю Новосокольнического района грозит тюрьма за угрозу убийством 08.06.2021 10:050 Три лесных пожара потушили в Псковской области за сутки
 
 
 
Самое популярное 02.06.2021 16:3832 Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново 05.06.2021 21:102 Молодую женщину убили в Псковской области 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 01.06.2021 09:331 Псковский гидрометцентр обещает веселое начало лета 01.06.2021 08:201 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Дело по факту нападения на псковичку в центре города направили в суд

08.06.2021 12:13|ПсковКомментариев: 0

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Пскова, который ударил незнакомую женщину на улице, утвердили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

10 мая около 20.30 у дома №4 на улице Профсоюзной мужчина в состоянии алкогольного опьянения без повода ударил проходящую мимо ранее незнакомую женщину в лицо. Потерпевшая получила повреждения в виде перелома носа с ссадинами и кровоподтеком.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Теги: #уголовное дело #псков #избиение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 65 человек
08.06.2021, 13:310 Многофункциональный культурный центр появится на Запсковье в рамках нацпроекта 08.06.2021, 13:290 Российский Дед Мороз посетил Псков 08.06.2021, 13:150 В Палкино дети собрали автоматический термометр-дезинфектор 08.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Ольгой Тимофеевой
08.06.2021, 12:590 Роспотребнадзор не согласовал премьеру спектакля «Постой, паровоз!» в Пскове 08.06.2021, 12:540 Дновская прокуратура восстановила права многодетных семей на соцподдержку 08.06.2021, 12:460 Псковскую область ждет жаркая среда с грозами 08.06.2021, 12:280 Магазин польского бренда Sinsay откроют в Пскове
08.06.2021, 12:220 В Печорском районе выявили нарушения в использовании водного транспорта 08.06.2021, 12:160 Летние концерты псковской филармонии станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 08.06.2021, 12:130 Дело по факту нападения на псковичку в центре города направили в суд 08.06.2021, 12:110 Власти Великих Лук поздравили соцработников с профессиональным праздником
08.06.2021, 11:590 Псковичей приглашают в KION на премьеру фильма Тимура Бекмамбетова 08.06.2021, 11:560 Меч в Довмонтовом городе вошел в энциклопедию мест, где загадывают желания 08.06.2021, 11:540 Псковский филиал «Почты России» возглавит Дарья Цилина 08.06.2021, 11:490 Псковский драмтеатр начал продавать билеты на август по сниженным ценам
08.06.2021, 11:450 Великолучанин оплатил 67 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля 08.06.2021, 11:340 «Собственной персоной»: Ольга Тимофеева о культурной жизни региона и нацпроекте 08.06.2021, 11:320 Псковское УФАС обязало поставщика тепла изменить договор с детсадом 08.06.2021, 11:230 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу алкоголя
08.06.2021, 11:210 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области 08.06.2021, 11:190 Владимир Путин призвал извлечь уроки из пандемии 08.06.2021, 11:180 Александр Козловский поблагодарил соцработников за неравнодушие и смелость 08.06.2021, 11:160 В комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Пскова» изменится состав
08.06.2021, 11:100 Зоны охраны Троицкого храма в Невеле предстоит утвердить депутатам 08.06.2021, 11:072 В Кремле обсудили вариант списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева 08.06.2021, 10:521 Экс-глава Пскова вошел в состав комиссии при кабмине по организации подготовки управленцев 08.06.2021, 10:480 Порховская прокуратура помогла сироте-инвалиду получить жилье
08.06.2021, 10:350 «Гайд-парк»: Лев Шлосберг о перспективах участия в сентябрьских выборах и политической эмиграции 08.06.2021, 10:300 В Великих Луках 18-летняя пассажирка украла телефон у таксиста 08.06.2021, 10:280 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД 08.06.2021, 10:240 Жителю Новосокольнического района грозит тюрьма за угрозу убийством
08.06.2021, 10:120 Михаил Ведерников: Соцработник - профессия, требующая полной самоотдачи 08.06.2021, 10:060 На дороге в Дедовичском районе завершили укладку верхнего слоя покрытия 08.06.2021, 10:050 Три лесных пожара потушили в Псковской области за сутки 08.06.2021, 09:540 Мошенник просил деньги на покупку гроба у священников в Пскове и других городах
08.06.2021, 09:440 На базе Псковского соединения ВДВ пройдут «Командирские старты» 08.06.2021, 09:360 Автомобиль «Ауди» подожгли в Пскове 08.06.2021, 09:310 В КПРФ назвали дату проведения предвыборного съезда партии 08.06.2021, 09:210 Два человека получили ожоги при пожаре в Невельском районе
08.06.2021, 09:171 25% псковичей заявили, что не испытывают сложностей с поиском работы 08.06.2021, 09:000 Наталья Мельникова поздравила работников органов ПФР с Днем социального работника 08.06.2021, 08:420 Участок дороги в Великих Луках временно закрыли для движения 08.06.2021, 08:240 Юрист напомнил, какие выплаты получат россияне этим летом
08.06.2021, 08:090 Профсоюзы призвали Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий 08.06.2021, 07:522 Врач развенчал миф о пользе соды и перекиси водорода при лечении COVID-19 08.06.2021, 07:410 Назначен новый руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова 08.06.2021, 07:290 «Почта России» планирует продавать скоропортящиеся товары под собственным брендом
08.06.2021, 07:150 В 20 регионах уровень безработицы достиг допандемийных показателей 08.06.2021, 07:010 В Псковской области выявили еще 43 случая коронавируса 07.06.2021, 23:580 Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера 07.06.2021, 22:470 85 шахматно-шашечных наборов для СИЗО заказала администрация Псковской области
07.06.2021, 22:160 Бывшего сотрудника новоржевской администрации осудили за мошенничество с жильем 07.06.2021, 21:580 Фрагменты сбитого в 1944 году самолета извлекли из болота в Пыталовском районе 07.06.2021, 21:404 Россия запретила въезд генпрокурору и главе тюремной службы Канады 07.06.2021, 21:330 Устройство верхнего слоя покрытия на улице Бастионной идет в Пскове
07.06.2021, 21:080 Турниры по игре в городки прошли среди осужденных в Псковской области 07.06.2021, 20:523 Фотофакт: Водители паркуются на велодорожке по улице Герцена 07.06.2021, 20:241 «Псковские тепловые сети» рассказали о работах «в темных техподпольях» 07.06.2021, 20:020 Пир во время…
07.06.2021, 19:402 В общежитии Орловского института МВД убит курсант 07.06.2021, 19:190 Многоквартирный дом в Печорах получил новую крышу 07.06.2021, 19:000 Новоржевскую поликлинику ждет масштабный ремонт 07.06.2021, 18:490 ГИБДД: В жаркую погоду водителям важно следить за самочувствием
07.06.2021, 18:380 Псковский театр опраздновал день памяти Пушкина «Пиром» 07.06.2021, 18:200 Псковичей призвали бдительно следить за дикорастущим маком 07.06.2021, 18:0510 Филологи встревожены безграмотностью псковской рекламы 07.06.2021, 17:540 Найденный в Псковской области клад пополнит коллекцию новгородского музея
07.06.2021, 17:450 Более 13 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии 07.06.2021, 17:381 В Финляндии упростили правила въезда для иностранцев 07.06.2021, 17:370 Жириновский призвал не превращать женщин в производителей «человекоединиц» 07.06.2021, 17:280 Установлен водитель, сбивший пешехода на улице Декабристов в Пскове
07.06.2021, 17:170 Более 160 нарушителей пограничного режима задержаны в Псковской области за 3 месяца 07.06.2021, 17:050 ВАЗ и «Газель» столкнулись в Псковском районе 07.06.2021, 17:030 За пять месяцев при пожарах в Псковской области погибли 56 человек 07.06.2021, 16:500 Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.