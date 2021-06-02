Происшествия

Дело по факту нападения на псковичку в центре города направили в суд

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Пскова, который ударил незнакомую женщину на улице, утвердили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

10 мая около 20.30 у дома №4 на улице Профсоюзной мужчина в состоянии алкогольного опьянения без повода ударил проходящую мимо ранее незнакомую женщину в лицо. Потерпевшая получила повреждения в виде перелома носа с ссадинами и кровоподтеком.

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Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.