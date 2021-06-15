Происшествия

В Дедовичах пенсионер уехал на рыбалку 12 июня и не вернулся

76-летнего пенсионера разыскивают в Дедовичском районе. 12 июня Эдуард Калинин уехал на рыбалку на красном велосипеде и не вернулся. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, зеленые глаза.

Предположительно был одет в зеленую камуфляжную куртку, зеленые камуфляжные штаны и резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда Калинина, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.