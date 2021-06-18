Происшествия

Псковичка лишилась миллионов в погоне за иностранным капиталом

Прокуратура города Пскова возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Неизвестный, используя различные средства мобильной связи и абонентские номера, в ходе общения с жительницей Пскова обманом завладел 4 800 000 рублей пострадавшего. Мошенник убедил псковичку перевести ему крупную сумму под предлогом получения денежных средств с расчетного счета иностранного банка, полученных в результате биржевых торгов. Потерпевшая с помощью электронного перевода отправила деньги на расчетный счет мошенника.

Прокуратура города Пскова поддержала возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничества, в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.