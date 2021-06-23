Происшествия

Бежаницкие полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудники бежаницкой полиции задержали безработного местного жителя по подозрению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 21 июня в доме по улице Смольной в поселке Бежаницы в ходе застолья гость стал требовать у хозяина жилища денег. Тот отказал. Тогда мужчина ударил его, похитил около четырех тысяч рублей, а затем скрылся, выбравшись из квартиры через форточку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Фигурант дал признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «грабеж» УК РФ . Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. «Ведется следствие. При обыске стражи порядка обнаружили и изъяли часть похищенного», - добавили в пресс-службе ведомства.