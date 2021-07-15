Происшествия

Более 2000 сигналов о кражах поступило из псковских магазинов за полгода

Более 2000 выездов по сигналу «Тревога» из магазинов региона совершили сотрудники отделения Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области в первом полугодии. Об этом сообщил начальник отделения Роман Малиновский на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской

«Среди них 312 оказались с нарушением целостности объектов. Многие в сетевых магазинах. Также сотрудники вневедомственной охраны предотвратили 309 нарушений в сфере охраны имущества, возбудили 9 уголовных дел по кражам и даже по одному грабежу, а также более 150 административных протоколов по мелким хищениям, которые не дотянули до уголовной статьи», - сообщил Роман Малиновский.

Начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов добавил, что часто внимание воров и грабителей привлекают ларьки микрофинансовых и кредитных организаций. Они достаточно доступные, а их сотрудницы - молодые девушки - редко оказываются способны оказать сопротивление.

При этом обезопасить себя от грабителей такие организации могли, обратившись за помощью к вневедомственной охране.

«В таких случаях скоротечность реагирования помогает раскрывать преступления как можно быстрее, по «горячим следам». Даже если преступник успеет скрыться, мы сможем его обнаружить. Установка тревожных кнопок в организациях всегда помогает решать вопросы с кражами достаточно быстро», - подчеркнул Роман Малиновский.