Происшествия

Суд вынес приговор по делу о грабеже в центре Острова

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В один из февральских вечеров на площади имени героя Советского Союза Клавы Назаровой подсудимый повалил на асфальт потерпевшего и несколько раз ударил его ногой по голове, лицу и телу. Затем он нанес ему не менее 10 ударов кулаком по лицу, при этом высказывая требование передать ему деньги. Услышав отказ, подсудимый забрал из кармана куртки потерпевшего 1000 рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел, что мужчина был ранее судим, совершил тяжкое преступление в период испытательного срока при условном осуждении. В итоге его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.