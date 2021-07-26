Происшествия

Великолучанка ограбила собутыльницу, сняв с нее кофту и брюки

31-летнюю жительницу Великих Лук приговорили к обязательным работам за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В апреле великолучанка находилась в гостях у незнакомки и в ходе распития спиртных напитков сняла с нее понравившиеся кофту и брюки. Не реагируя на возмущения женщины, она также забрала из рюкзака мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей.

Подсудимая полностью признала свою вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, отметили в пресс-службе.

26 июля Великолукский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор суда пока не вступил в законную силу.