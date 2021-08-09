Происшествия

Мошенники обогатились на миллион рублей за счет псковичей

За сутки жители региона потеряли с банковских счетов более 1 миллиона рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 48-летняя псковичка после беседы с мнимым сотрудником службы безопасности банка была уверена, что обезопасила свой счет и приостановила оформление кредита. Но вместо этого собеседник завладел ее деньгами в сумме почти 840 тысяч рублей. Когда женщина обнаружила пропажу со счета, она обратилась в полицию.

В то же время жительница поселка Пушкинские Горы решила заработать удаленно. Неизвестный в телефонном разговоре сообщил, что для выплат за выполненные работы она должна сообщить свои банковские реквизиты. Доход 39-летняя жительница региона не получила, а звонивший сумел списать с банковской карты доверчивой женщины около 180 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.