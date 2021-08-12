Происшествия

Дновец перевел мошеннику 240 тысяч рублей

50-летний житель города Дно перевел мошеннику через банкомат 240 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А его ровесник из Великих Лук направил мошеннику 250 тысяч рублей. «В этот раз звонившие представились сотрудниками банка и пояснили жителям региона, что неизвестные пытаются незаконно оформить кредит на владельцев банковских счетов. А чтобы "прекратить операцию и обезопасить средства", их необходимо перевести на резервные счета - через банкоматы по номерам телефонов, которые "сотрудник службы безопасности банка" назвал в разговоре», - рассказали в ведомстве.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).