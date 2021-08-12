Происшествия

Псковичка хотела купить платье и стала жертвой мошенников

Сразу несколько жителей Псковской области стали жертвами мошенников при совершении онлайн-покупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, с заявлением о хищении денег в полицию обратился мужчина 1974 года рождения. Неизвестный через платформу популярного сайта выложил объявление о продаже автозапчастей. После общения с продавцом покупатель не получил свой товар, но лишился 29 тысяч рублей. А 20-летняя псковичка при покупке платья через этот же сайт лишилась более 6500 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела.

22-летний пскович решил через соцсети приобрести спортивный костюм. Молодой человек перевел на банковскую карту продавцу 3850 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь и не выслал одежду заказчику. По данному факту полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.

«УМВД России по Псковской области еще раз напоминает основные правила безопасности при онлайн-шоппинге: не следует вносить предоплату за покупку или переводить продавцу всю сумму, не получив товар, необходимо выбирать только проверенные сайты и интернет-магазины, а при общении с продавцом нельзя сообщать ему личные данные и банковские реквизиты», - напомнили жителям региона в ведомстве.