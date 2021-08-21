Происшествия

Жительница Дедовичского района заплатит штраф за избиение 82-летней женщины

Жительница Дедовичского района заплатит штраф за избиение 82-летней женщины. Об этом сообщает газета «Коммуна» со ссылкой на пресс-службу Дедовичского районного суда.

Суд установил, что в мае этого года жительница Дедовичского района находилась возле дома одной из деревень Дедовичского района. Здесь между ней и женщиной 1940 года рождения произошел конфликт.

В ходе ссоры жительница Дедовичского района нанесла 82-летней оппонентке не менее 3 ударов кулаком по голове, а также не менее 3 ударов ногами в область туловища. Потерпевшая в это время уже лежала на земле. Так, она получила телесные повреждения в виде двух ссадин правого предплечья.

В зале суда жительница Дедовичского района не признала свою вину и пояснила, что в этот день они с сожителем и его племянником отправились к родственникам. Там они начали слушать музыку, из-за чего у женщины произошел конфликт с посторонним мужчиной. Он ударил по лицу жительницу Дедовичского района и попал ей в глаз.

В этот момент в ссору решила вмешаться мать мужчины - 82-летняя женщина и стала махать руками. При этом обвиняемая утверждает, что лишь отстранила от себя пожилую женщину, чтобы самой избежать травм. Иные телесные повреждения потерпевшей она не наносила и не избивала. Обвиняемая отметила, что была в состоянии опьянения, но события помнит хорошо.

Выслушав обвиняемую, потерпевшую и свидетелей, а также исследовав представленные материалы дела, суд признал виновной жительницу Дедовичского района в совершении преступления по статье 6.1.1 КоАП РФ. Ей назначили административный штраф в размере 5500 рублей.