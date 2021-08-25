Охотники обнаружили заблудившегося в себежском лесу пенсионера. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».
Фото: газета Себежского района «Призыв»
Утром 25 августа в дежурную часть МО МВД России «Себежский» поступило сообщение о том, что 24 августа мужчина 1949 года рождения ушел из дома в лесной массив и не вернулся домой.
Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия, к которым присоединилась администрация Себежского района и неравнодушные граждане. Пенсионера искали около восьми часов, в результате его обнаружили охотники Виктор Вишняков и Антон Конохов, которые также принимали участие в поиске.
МО МВД России «Себежский» выражает благодарность всем гражданам, принимавшим участие в поисковых мероприятиях.