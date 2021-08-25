Происшествия

Охотники обнаружили заблудившегося в себежском лесу пенсионера

Охотники обнаружили заблудившегося в себежском лесу пенсионера. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».

Фото: газета Себежского района «Призыв»

Утром 25 августа в дежурную часть МО МВД России «Себежский» поступило сообщение о том, что 24 августа мужчина 1949 года рождения ушел из дома в лесной массив и не вернулся домой.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия, к которым присоединилась администрация Себежского района и неравнодушные граждане. Пенсионера искали около восьми часов, в результате его обнаружили охотники Виктор Вишняков и Антон Конохов, которые также принимали участие в поиске.

МО МВД России «Себежский» выражает благодарность всем гражданам, принимавшим участие в поисковых мероприятиях.