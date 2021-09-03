Происшествия

Псковича осудили за избиение женщины и грабеж

Псковича осудили за причинение умышленного вреда здоровью мужчины и женщины, а также за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что вечером 4 октября 2020 года пскович находился на улице Венской. Здесь на почве личной неприязни он толкнул мужчину в область грудной клетки, отчего тот потерял равновесие и упал на землю. Затем обвиняемый нанес лежащему на земле потерпевшему не менее 12 ударов кулаками и ногами по лицу и телу.

После этого он открыто похитил из кармана потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места преступления. Телефоном нарушитель распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 2 000 рублей.

Кроме того, 18 ноября подсудимый, находясь в своей квартире, на почве личной неприязни к знакомой, схватил ее рукой за волосы и толкнул, отчего женщина потеряла равновесие и упала. После этого мужчина нанес лежащей на полу потерпевшей не менее 26 ударов руками и ногами по голове и телу.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суд признал псковича виновным в совершении указанных преступлений и по совокупности, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Помимо этого, потерпевший заявил иск о компенсации морального вреда. Суд взыскал в его пользу 100 000 рублей.