Происшествия

Ограбивших подростка великолучан отправили в колонию

34-летнего великолучанина и его 27-летнюю сожительницу отправили в колонию за грабеж в отношении несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В феврале в Великих Луках нетрезвые злоумышленники увидели у незнакомой несовершеннолетней девушки в руках мобильный телефон и последовали за ней, чтобы отобрать технику. Когда девушка зашла в подъезд своего дома, мужчина успел до срабатывания магнитного замка забежать вслед за ней и, догнав ее на лестничной площадке, толкнул. Девушка упала и стала оказывать сопротивление, звать на помощь жильцов дома. Нападавший закрыл ей рукой рот, пытаясь выхватить телефон из рук.

Находившаяся в это время у двери подъезда соучастница преступления подбежала к потерпевшей и тоже стала зажимать ей руками рот. В результате злоумышленникам удалось забрать телефон. А чтобы подавить сопротивление, перед тем как покинуть место преступления, соучастница толкнула потерпевшую, а мужчина схватил ее за волосы и ударил головой о стену.

«В конечном итоге преступники не смогли извлечь сим-карту из похищенного телефона и выкинули его у того же дома, а деньги, находившиеся под чехлом телефона, потратили на спиртное», - добавили в пресс-службе.

Паре предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Подсудимые признали вину в полном объеме, раскаялись в содеянном, написали явки с повинной, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместили ущерб, причиненный преступлением.

Суд признал их виновными в совершении указанного преступления и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 2 месяца, женщине – 7 месяцев. Отбывать наказание будут в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.