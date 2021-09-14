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В Печорах судимого мужчину отправили в колонию за грабеж и разбой

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, которого обвиняли в грабеже и разбое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Зимней ночью в этом году подсудимый находился в квартире в Печорах. Он подошел к потерпевшей и выхватил из ее руки мобильный телефон марки «ВQ». После этого подсудимый стал угрожать женщине ножом, ударил ее ладонью по лицу и потребовал отдать золотое украшение. Затем мужчина силой снял с потерпевшей золотое кольцо. Материальный ущерб составил 5 180 рублей.

«В судебном заседании подсудимый по первому эпизоду признал свою вину, подтвердив факт открытого хищения мобильного телефона у потерпевшей, по второму эпизоду вину он признал частично, а именно в части хищения у потерпевшей золотого кольца. Применение ножа и угроз отрицал. Вместе с тем вина подсудимого в совершении преступлений при изложенных обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания исследованными судом доказательствами», - рассказали в пресс-службе судов.

Суд признал мужчину виновным, по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.