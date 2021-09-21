Происшествия

Безработный невельчанин похитил из магазинов коньяк, водку и пиво

Полиция раскрыла грабеж по «горячим следам» в Невеле, где местный житель похитил алкоголь и сигареты из двух магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, утром 18 сентября из магазина на улице Володарского местный житель без применения насилия, открыто похитил две бутылки конька и две бутылки водки, после чего скрылся. Позже, в 14.00, этот же мужчина открыто похитил пиво и сигареты из магазина на улице Войкова.

Полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний мужчина.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.