Безработный невельчанин похитил из магазинов коньяк, водку и пиво

Полиция раскрыла грабеж по «горячим следам» в Невеле, где местный житель похитил алкоголь и сигареты из двух магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
По данным следствия, утром 18 сентября из магазина на улице Володарского местный житель без применения насилия, открыто похитил две бутылки конька и две бутылки водки, после чего скрылся. Позже, в 14.00, этот же мужчина открыто похитил пиво и сигареты из магазина на улице Войкова.
Полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний мужчина.
Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.