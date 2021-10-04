Происшествия

Фальшивые деньги поступили в финучреждение Пскова

Фальшивые купюры обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 1 октября в финансовом учреждении областного центра выявили пятитысячную и тысячерублевую купюры с признаками подделки. По имеющимся сведениям, тысячерублевая банкнота поступила из Опочки. Ведется проверка.

А фальшивая купюра достоинством пять тысяч рублей поступила из одного из псковских магазинов. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - напомнили в ведомстве.