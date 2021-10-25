Происшествия

Суд наказал псковича за отобранный у подростка телефон

26-летний житель Пскова осужден за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Суд установил, что 28 мая мужчина зашел в комнату и увидел в руках несовершеннолетнего мобильный телефон Samsung A50, принадлежащий его бабушке. Он вырвал телефон из рук подростка и, игнорируя требование вернуть похищенное, скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 13 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил псковичу наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.