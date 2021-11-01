Происшествия

В Пскове разыскивают грабителя, напавшего на ребенка

В Пскове следователи разыскивают грабителя, напавшего на девочку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж. Из материалов дела следует, что вечером 17 октября у дома №7 по улице Алтаева неизвестный мужчина напал на проходящую мимо несовершеннолетнюю девочку, с применением насилия он требовал у нее деньги.

Приметы злоумышленника: возраст - 35-40 лет, рост - около 175 сантиметров, среднего телосложения, рыжая щетина, был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки. На правой руке носит перстень из металла серого цвета, верхняя площадка которого из черного камня квадратной формы.

Следователи просят сообщить любую имеющуюся информацию о личности мужчины по телефонам: 290-624, 290-628.