Происшествия

Безработный ограбил пенсионерку в Великих Луках

Великолукские полицейские по «горячим следам» задержали ограбившего пенсионерку местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, утром 7 ноября у дома на улице Сизова в Великих Луках неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил у пенсионерки 1957 года рождения мобильный телефон и кошелек, в котором лежали 5 000 рублей. Затем преступник скрылся.

Полицейским удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». Им оказался не работающий, ранее неоднократно судимый 46-летний великолучанин. Сотрудники УМВД изъяли у мужчины похищенный телефон и кошелек. Деньги злоумышленник успел уже потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Расследование продолжается.