Телефонные мошенники чаще всего звонят псковичам из-за границы - УМВД

Большинство телефонных мошенников звонит псковичам из-за границы. Об этом сообщил врио начальника УМВД России по городу Пскову Василий Федоров в ходе координационного совещания при главе города Пскова сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Из 217 преступлений, совершенных в Пскове за октябрь этого года, полицейским удалось раскрыть 165. Большая часть нераскрытых преступлений совершалась в сфере ИТ-мошенничества.
Врио начальника УМВД подчеркнул, что полицейские ведут разъяснительную работу, и многие люди признаются, что знали о способах мошенничества, но все равно доверились незнакомцам.
Еще одним важным направлением работы Василий Федоров назвал борьбу с алкоголизацией населения. По его словам, за прошедший месяц сотрудники полиции составили 42 протокола об административных правонарушениях и изъяли из оборота 646 литров незаконно произведенной продукции.