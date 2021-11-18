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Телефонные мошенники чаще всего звонят псковичам из-за границы - УМВД

Большинство телефонных мошенников звонит псковичам из-за границы. Об этом сообщил врио начальника УМВД России по городу Пскову Василий Федоров в ходе координационного совещания при главе города Пскова сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из 217 преступлений, совершенных в Пскове за октябрь этого года, полицейским удалось раскрыть 165. Большая часть нераскрытых преступлений совершалась в сфере ИТ-мошенничества.

«С телефонными мошенничествами в целом сложная ситуация по России. Основная масса звонков поступает из-за рубежа. При этом мошенники подменяют номера телефонов на номера реально существующих банков и отделов полиции. Люди доверяют мошенникам свои счета и оформляют многомиллионные кредиты», - рассказал Василий Федоров.

Врио начальника УМВД подчеркнул, что полицейские ведут разъяснительную работу, и многие люди признаются, что знали о способах мошенничества, но все равно доверились незнакомцам.

Еще одним важным направлением работы Василий Федоров назвал борьбу с алкоголизацией населения. По его словам, за прошедший месяц сотрудники полиции составили 42 протокола об административных правонарушениях и изъяли из оборота 646 литров незаконно произведенной продукции.