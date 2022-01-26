Происшествия

Полиция задержала псковича за кражи крышек люков с улиц города

В Пскове полиция установила подозреваемого в кражах крышек люков ливневой канализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в период с декабря 2021 года и по январь текущего года в Пскове от домов по улицам Шуйского, Бастионной, Декабристов и Железнодорожной были похищены шесть крышек люков, принадлежащих муниципальному предприятию. Причиненный ущерб составил 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это нигде не работающий пскович 1991 года рождения. По версии следствия, подозреваемый в ночное время ездил по городу на своем автомобиле и похищал крышки люков с улиц. А затем сдавал их в пункт приема металла.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается его возможная причастность и к другим кражам. Проведены обыски. Осуществляются и другие необходимые следственные действия. К административной ответственности будет привлечен и скупщик похищенных металлоизделий.