Происшествия

Волка-гиганта застрелили охотники в Псковской области

Волка весом более 50 килограмм застрелили в Псковской области. Об этом один из охотников сообщил в группе «Мой Гдов» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Мой Гдов» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня утром данных волков привезли в город Гдов, их осмотрел и составил акт государственный охотничий инспектор В. И. Екимов. Один из волков больше 50 кг весит! Просто гигант! Браво добытчикам! <...> Мы, охотники, продолжим борьбу с этими разбойниками- вредителями дальше», - написал автор публикации.

Ранее сообщалось о нападении волков на собак в Пушкинских Горах. Три домашних питомца погибли.