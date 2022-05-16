Происшествия

Островича наказали за удар ножом в шею знакомой

Мировой судья приговорил жителя Острова к лишению свободы за поножовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 21 декабря 2021 года мужчина в одном из домов в деревне Гривы Островского района в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, ударил женщину ножом в шею. Потерпевшая получила легкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Дело рассмотрели в особом порядке.

Судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.