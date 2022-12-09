Происшествия

Великолучанку подозревают в распространении наркотиков у железной дороги

Уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств направили в Великолукский городской суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре 2022 года местная жительница вступила в преступный сговор, направленный на сбыт наркотических средств через интернет-магазин. В её обязанности входили фасовка наркотиков для последующей продажи и раскладывание их в тайники возле железной дороги.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемую по месту жительства с наркотическим средством массой не менее 0,248 грамма.