Происшествия

Российский депутат застрелил человека на охоте

В Республике Тыва возбудили уголовное дело в отношении депутата местного заксобрания, подозреваемого в случайном убийстве человека на охоте.

Охота проходила у одного из сел. Депутат с двумя знакомыми использовали тепловизоры, в который он увидел на расстоянии 100-150 метров цель и выстрелил из ружья. Охотники подъехали к месту и нашли там тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Они вызвали полицию. С парламентария взята подписка о невыезде, сообщает «Лента.ру».

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, уточнила представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Алла Нурсат. По ее словам, фигурантом дела является 44-летний местный житель.