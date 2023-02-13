Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину за кражу продуктов в Пскове

Росгвардейцы задержали псковича за кражу продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.