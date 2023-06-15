Происшествия

84-летняя женщина с тростью пропала в Стругах Красных

84-летняя Надежда Чернега (Гончаренко) пропала в Стругах Красных, с 12 июня ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пенсионерки: рост 155 сантиметров, телосложение нормальное, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

На голове у нее, предположительно, бежевый берет. С собой трость.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.