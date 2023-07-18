Происшествия

Суд вынес приговор лесорубу, который случайно убил мужчину в Порховском районе

Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении лесоруба, который случайно убил мужчину в Порховском районе.

В январе в ходе заготовки древесины подсудимый спилил ствол дерева, который при падении задел усохший ствол дерева. В результате усохший ствол переломился и упал на потерпевшего.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Против данного ходатайства потерпевшая (в качестве которой признана мать погибшего) не возражала.

Суд признал мужчину виновным, с учетом обстоятельств смягчающих наказание (признание вины, явка с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, нахождение на иждивении малолетнего ребенка) назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением ограничений: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными данного вида наказания; не выезжать за пределы муниципального образования.

Также на осужденного возложена обязанность один раз в месяц являться в государственный орган для регистрации.

Гражданский иск удовлетворен полностью. Приговор в законную силу не вступил.