Происшествия

Продолжаются поиски пропавшей в лесу пенсионерки в Себежском районе

Поиски пропавшей в лесу пенсионерки в Себежском районе продолжаться сегодня, 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 сентября в 21:40 поступила информация о том, что в себежской деревне Михеево потерялась гражданка 1943 года рождения.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Пенсионерка была одета в черную или темно-синюю ветровку, темно-синие спортивные штаны, черные резиновые сапоги и белый платок.