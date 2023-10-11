Происшествия

Женщина бросила камень в ребёнка в великолукской деревне и попала под суд

Великолукский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора района, действующего в интересах несовершеннолетнего, к женщине о взыскании компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

3 июня женщина, находясь на улице в деревне Фотьево, в ходе конфликта с несовершеннолетним подняла с земли камень и бросила в его сторону, в результате чего попала ребенку камнем в область правого виска. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний ощутил физическую боль. Ему диагностировали ссадину в лобно-височно-теменной области, ушиб с припухлостью мягких тканей, болезненность при пальпации в области нижней челюсти и правой щеки.

По данному факту женщину привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ постановлением Великолукского районного суда от 16 августа.

В судебном заседании женщина признала исковые требования в полном объеме.

При определении размера компенсации вреда суд учитывал требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивался судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскали компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей.