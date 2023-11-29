Происшествия

Стала известна причина возгорания пункта выдачи Ozon в Острове

Пункт выдачи онлайн-магазина Ozon загорелся в Острове 28 ноября, по предварительной информации, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла внутри гаражного бокса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Скриншот: «Подслушано в Острове» / «ВКонтакте»

Сообщение о возгорании на улице Станционной поступило в МЧС в 14:08. В одноэтажном здании выгорело чердачное помещение и два гаражных бокса.

Спасти от распространения огня удалось здание и легковой автомобиль.