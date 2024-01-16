Происшествия

На фиктивной регистрации граждан Египта попался мужчина в Псковском районе

В Псковском районе установлен местный житель, подозреваемый в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре 2023 года на территории Псковского района безработный, ранее судимый местный житель 1988 года рождения, нарушив требования миграционного законодательства, осуществил фиктивную регистрацию трех граждан Египта без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.